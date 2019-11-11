Белорусский писатель признался: воровал сырки в магазинах
Белорусский писатель, лауреат премии Гедройца Илья Син дал большое интервью «Нашай Ніве».
Кроме прочего, писатель, получивший премию 14 тысяч рублей, сделал смелый каминг-аут.
Рассказывая о своей юности, Илья Син признался, что воровал в магазинах плавленые сырки.
«Была справа. Упершыню прызнаюся ў гэтым публічна. (Рабіў гэта) “для пропитания”. Тады сярод дзятвы лічылася добрым тонам самім здабываць сабе хлеб штодзённы», – рассказал Син.
Если помните, в конце сентября Илья Син стал лауреатом литературной премии имени Гедройца – за роман Libido он получил 14 тысяч рублей.
Жюри выбрало роман с формулировкой «за канцэптуальнае ўвасабленне светаадчування сучаснага грамадства і эфектыўнае выкарыстанне авангардысцкіх тэхнік пісьма».
Источник: citydog.by
15:38 11/11/2019
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