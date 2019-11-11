Раскрыта главная тайна Вселенной





Это подтверждает общепринятую космологическую модель «Лямбда-CDM» (ΛCDM), несмотря на расхождение между предсказываемым ею значением постоянной Хаббла и измерениями, полученными с помощью других методов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.





Исследователи измерили внегалактический фоновый свет, испускаемый галактиками в течение существования Вселенной, по степени его взаимодействия с гамма-излучением от далеких источников. Частота взаимодействия зависит от расстояния, которое проходят фотоны гамма-излучения, прежде чем столкнуться с фотонами фонового света. Расстояние, в свою очередь, зависит от скорости расширения Вселенной.





Постоянная Хаббла связывает расстояние до объекта со скоростью его удаления. Согласно данным, полученным космической обсерваторией Planck при измерении космического микроволнового фона (этот метод позволяет проследить за эволюцией Вселенной после Большого взрыва), значение константы составляло 67,31 километра в секунду на мегапарсек.





Это значение выводится в соответствии с ΛCDM, которая объясняет свойства микроволнового фона. В то же время другие методы указывают на иное значение постоянной Хаббла — от 73,3 до 76,5 километра в секунду на парсек.









В настоящее время космологическая модель ΛCDM является наиболее точным описанием эволюции Вселенной. Она математически описывает эволюцию плоской Вселенной, возникшей после Большого взрыва и имеющей ненулевую положительную космологическую постоянную (лямбда-член).





Модель объясняет наблюдаемую структуру реликтового излучения (космического микроволнового фона), распределение галактик во Вселенной, обилие водорода и других легких атомов, а также скорость расширения вакуума.