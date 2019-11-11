"Это предварительное предположение. Давайте дождем официального заключения комиссии. Одно из предположений – короткое замыкание", - проинформировали замруководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства столицы Ернат Базил.





По его информации пожар кабеля, расположенного по улице Сыганак был крупным, горели порядка 60-70 метров кабеля.









"Это свыше 40 кабелей, которые были в пластиковой трубке. Скорее всего они очень долгое время тлели. Нашли источник пожара около 4 часов утра 10 ноября. Причиной возгорания, скорее всего, стало замыкание – это предварительная причина пожара", - уточнил он.





Ернат Базил также рассказал, о том, что кабель залегал под шестиметровыми плитами, что затрудняло тушение пожара.





"Приходилось резать асфальт, была ночь, холодно. Мы каждую плиту спускали отдельно, тушили пожар, снимали следующую пожар, огонь был 60-метровый, представляете, какое большое количество плит. Саму проезжую часть не смогли вскрыть. Был очень большой объем работы, проблематично было", - рассказал подробности ликвидации аварии Базил.





Также в акимате сообщили о премировании 16 работников, которые работали на протяжении двух дня для устранения аварии.





Конец света: что творилось на левом берегу Нур-Султана - хронология





Двухдневный блэкаут в Нур-Султане

С двух часов ночи 10 ноября начались аварийные отключения линий электроснабжения объектов, запитанных от подстанции "Левобережная".





На место аварии в срочном порядке выехали аварийные бригады АО "Астана-РЭК", а также ответственные сотрудники местных исполнительных органов. Электроснабжение зданий было отключено в целях безопасности от поражения электротоком при допуске пожарных бригад.





Сейчас 9 многоквартирных жилых комплекса, а также административные здания — (Акорда, сенат, мажилис, дом министерств, дом правительства, Верховный суд) подключены к электроснабжению.













Без электричества пока остаются здания монумента "Байтерек" и БЦ "Москва".





Полиция Нур-Султана возбудила уголовное дело по факту аварии на подстанции "Левобережная" в результате которой был обесточен ряд административных зданий и жилых домов столицы, рассказал начальник следственного департамента министерства внутренних дел Казахстана, полковник полиции Санжар Адилов.





Досудебное расследование начато по статье 292 Уголовного кодекса Республики Казахстан по факту нарушения правил пожарной безопасности.



