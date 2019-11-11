Помните, как в конце 2014 года благодаря обвалу российского рубля цены на новые автомобили (если смотреть в валютном выражении) припали практически в два раза! В эту знаковую дату Автобизнес вспомнил хронику событий и ценники тех лет.





Если летом 2014-го за доллар давали 33,8 российского рубля, то к концу года курс снизился до 60, а в отдельные дни уходил за 65-рублевую отметку.





Для белорусов, привыкших к моментальной корректировке цен, это кажется нонсенсом, но российские дилеры продолжали держать рублевые прайсы на прежнем уровне, а значит, в долларах, евро и даже белорусских рублях стоимость автомобилей снизилась более чем в полтора раза.





Самые внимательные сориентировались еще в октябре - ноябре, но еще больше выиграли те, кто отправился в Россию во второй половине декабря, когда на пике курс доллара добивал почти до 70 рублей!





По данным Государственного таможенного комитета, только в декабре 2014 года белорусы ввезли из России 48 тысяч легковых автомобилей, что больше, чем за предыдущие 11 месяцев.





Вот вам немного арифметики. При курсе 35 руб. за доллар автомобиль стоимостью 600.000 российских рублей обходился белорусскому покупателю в 17.140$. При 45 руб. ценник в валютном эквиваленте опустился до 13.333$, при 55-ти составлял 10.900$, при 65-ти скатился до 9230$!





Итого: меньше десяти тысяч за хорошо оснащенный новый "бюджетник", а то и начальную версию модели гольф-класса!





Конечно, у каждой "халявы" - своя цена. Во-первых, те, кто полагал, что сейчас быстро и по дешевке купит новую машину, а потом еще и выгодно продаст старую, столкнулись с "неожиданной" проблемой: рухнули цены и на "бэушку", да и сам рынок second-hand практически встал на паузу.





Известно немало историй, когда у белорусов во дворе стояли две машины, а в холодильнике было шаром покати…





Во-вторых, в своем падении российский рубль потянул за собой и белорусский. Если в начале 2014-го курс доллара составлял порядка 9500 руб., то уже в ноябре был на уровне 10.750. В конце декабря он составлял уже 11.800 руб., а уже к середине января достиг 15.000 - в несколько этапов Нацбанк девальвировал рубль почти в полтора раза.









К концу 2015-го курс составлял уже 18.550 руб. за доллар, а в начале 2016-го приблизился к отметке 20.000! При сохранении рублевых зарплат на прежнем уровне многим в принципе стало не до автомобилей.





В ноябре - декабре 2014-го многие белорусские дилеры сохраняли прежние цены и остались практически без покупателей. В январе 2015-го начались существенные скидки, и особенно щедрыми они были у тех марок, которые работали с автомобилями российской сборки или имели поставки через российских импортеров.





А вот тем, кто продавал только "чистый импорт", можно было лишь посочувствовать…





Как бы то ни было, ближе к февралю разрыв в ценах между российскими и белорусскими дилерами сократился, а по ряду марок и моделей он был настолько небольшим, что смысла ехать в Россию за новой машиной уже не было - с учетом накладных расходов то на то примерно и выходило.





Например, Mazda примерно на треть снизила цены на "шестерку". Скажем, 2,0-литровая версия с "автоматом" в средней комплектации Mid начала стоить 23.450$ (сейчас обновленная Mazda6 в средней комплектации Active стоит 55.530 руб., или 27.203$).





Дилеры Volkswagen снизили ценник на Polo до 10.289$ - столько просили за 85-сильный двигатель и начальное исполнение Conceptline. А более привычная для нашего рынка 105-сильная версия Trendline была на тысячу дороже (сейчас такая версия стоит 24.740 руб., или 12.119$).





Резко подешевел Tiguan: прайс-лист на кроссовер начинался теперь с невиданных ранее 21.204$ за переднеприводную версию Trend&Fun 1.4 TSI (122 л.с.). Сейчас в продаже второе поколение модели, и оно предлагается от 48.400 рублей (23.710$).





Renault Logan в январе 2015-го стоил от 164 млн рублей, или 10.900$ (сейчас - от 19.500 руб. / 9.550$), а Sandero Stepway - от 175 миллионов, или 11.650$ (сейчас - от 23.400 руб. / 11.450$).





Полноприводный Duster 1.6 Privilege предлагался за 215 миллионов (14.300$), а 2,0-литровая версия Black Line - 250 млн рублей (16.600$). Сейчас Duster продают в иных вариантах исполнения, но, например, 2,0-литровый полноприводный кроссовер в комплектации Drive+ стоит 34.700 рублей (17.000$).





Скорректировал цены и дилер Hyundai. Например, Accent 1.6 (123 л.с.) с 6-ступенчатым "автоматом" и в версии Optima был предложен за 200,5 млн (13.300$) - прежде такой вариант стоил на 6000$ больше!





Сейчас в продаже Accent второго поколения, версия с 1,6-литровым мотором, "автоматом" и в комплектации Comfort стоит 27.500 рублей (13.470$).









Выходит, по сравнению с январем 2015-го нынешние цены особо не изменились? Отчасти так и есть. Но стоит помнить о том, что самое интересное происходило в течение всего 2015 года!





Казалось, что после зимних пиков курс российского рубля стабилизировался на уровне 55-57 руб. за доллар.





Но во второй половине лета его снова начало лихорадить: к началу августа курс дошел до отметки 64 руб. за доллар, а затем вслед за продолжающимся падением цен на нефть и реакцией фондовых рынков на плохие новости из Китая российский рубль упал ниже отметки 70 за доллар и 80 за евро.





Автомобили из России для белорусов вновь стали дешеветь.





Как вам Lada Granta за 5200$ или Lada 4x4 за 5850$? А KIA Ceed 1.6 за 10.800$? Даже "заряженный" Renault Clio RS при цене 448 млн руб. можно было купить примерно за 25.000$.





Угадав с курсом, Ford Fiesta в Смоленске можно было "выхватить" дешевле 9000$! В клуб "до 10.000" попал уже упоминавшийся Volkswagen Polo: летом базовая 85-сильная версия Trendline стоила от 9589$, а 105-сильная - от 9994$.





А помните, с какими ценами в январе 2016-го на белорусском рынке "стартовала" Lada Vesta? Прайс-лист начинался с 155 миллионов, или 7570$ по курсу на тот момент! В сопоставимой комплектации (Comfort) этот автомобиль сейчас стоит 22.270 руб., или 10.900$.





И это символизирует уже другую тенденцию, которую мы имеем примерно с середины 2016 года: после приличной просадки цены начали постепенно "восстанавливаться".





Весьма показательно: если в том же 2016-м при бюджете 10.000$ вы всерьез могли рассматривать к покупке модели вроде Citroёn C-Elysee, Ford Fiesta, Lada Vesta, VW Polo и даже Skoda Rapid, то сейчас это будет Lada Granta и со скрипом модели Ravon и Renault Logan / Sandero.





Плавная, но постоянная коррекция цен в сторону их повышения дает повод белорусам снова посмотреть в сторону "бэушки", причем не только из США (а данное направление последнее время очень популярно), но даже из Европы.





Тем более что с введением 140-го указа (льготная растаможка для инвалидов и многодетных - прим. БП) появляются возможности сэкономить на растаможке.





В общем, спустя пять лет после начала "российская тема" (новые и б/у автомобили из России, модели российской сборки или от российских импортеров и так далее) постепенно теряет свою привлекательность.





И так будет продолжаться по мере повышения цен и соответственно уменьшения разрыва по ним с остальными вариантами (пригон из Европы/США, новые автомобили из числа "чистого импорта").









Но значит ли это, что пресловутые “бюджетники” российской сборки уйдут в небытие? Вовсе нет! Хотя бы по той причине, что для многих они остаются едва ли не единственной возможностью за относительно небольшие деньги получить полноценный (с достаточно мощным двигателем и нормальным уровнем оснащения) новый автомобиль для коммерческого или семейного пользования.





Тем более что сейчас при покупке новых автомобилей активно применяются финансовые инструменты в виде кредита и лизинга, что является весомым аргументом в пользу данного варианта.