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Не поверите! Лукашенко и Пугачевой подарил картошку. А еще сало и орден

Российская поп-дива Алла Пугачёва привезла из Минска, где выступила с сольным концертом, вагон продуктов.

70-летняя Примадонна уезжала в Беларусь налегке: всего с двумя чемоданами и дорожной сумкой, а обратно возвращается с гостинцами — тремя мешками отборного картофеля, который вместе с салом, орденом и конфетами ей подарили от имени Лукашенко, находившегося в тот момент в Эмиратах.


Как отмечает НТВ, Лукашенко дарит картофель только высокопоставленным гостям. А для своей любимой певицы он еще и снабдил каждый мешок подробной инструкцией. 

Из картофеля одного сорта Примадонна может готовить мужу Максиму Галкину и детям — 6-летним Гарри и Лизе суп и пюре. А картофель другого сорта можно пустить на жарку и драники.
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