Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Зарубила и закопала: начинается суд над женщиной, жестоко убившей родного брата

Суд Борисовского района 12 ноября начнет рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в убийстве с особой жестокостью своего родного брата, сообщили в суде.

Как следует из материалов дела, убийство мужчины произошло в 2015 году, после ссоры между родными братом и сестрой. В конце 2018 года тревогу забил родной брат убитого, он обратился в милицию с заявлением. Следователи раскрыли убийство, женщину задержали по обвинению в совершении преступления.

"Обвиняемую начнут судить 12 ноября в 10:30", - сообщили Sputnik в понедельник в суде.

Женщина обвиняется в том, что в 2015 году, по месту жительства в квартире по улице Молодежной в агрогородке Лошница, Борисовского района Минской области, в ходе ссоры со своим братом, нанесла ему не менее 10 ударов топором по голове, рассказали в правоохранительных органах.


После убийства 49-летняя женщина закопала тело брата во дворе дома. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили человеческие останки всего в нескольких метрах от дома.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"
Ольга Карач
Детство в кредит
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru