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Speak English? Белорусы плохо говорят по-английски. Но россияне и украинцы еще хуже

Беларусь заняла 47 позицию из 100 в глобальном рейтинге EF EPI, оценивающем уровень владения английским языком гражданами разных регионов и стран.

Согласно методике оценки это место, хоть и расположено посередине топ-100, но не дотягивает до среднего уровня владения иностранным языком.

Россию и Украину эксперты поставили на 48 и 49 строки рейтинга соответственно. Еще один сосед Беларуси, Польша, заняла 11 место, что позволило ей войти в список стран с очень высоким уровнем знания английского.

Лучшие же показатели в этом году продемонстрировали Нидерланды, потеснив прошлогоднего лидера, Швецию.


Исследователи отметили, что гендерный разрыв в знании английского языка постепенно сокращается, если годом ранее средний уровень в большинстве стран был выше у женщин, то теперь в Европе, Азии и Африке они опережают мужчин менее чем на один пункт, при этом если брать регионы в целом, то мужчины в 2019-м опережают женщин в уровне владения английским в большинстве европейских стран.

В ходе составления рейтинга было проведено тестирование свыше 2,3 миллионов человек.
Источник: interfax.by
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