Как пишет 78.ru, запись сделана в ночь на 9 ноября. На видео Соколов выбрасывает в реку мешки, в которых, предположительно, находятся останки девушки.





Судя по записи, Соколову пришлось выждать, пока уйдет случайный прохожий. После этого, профессор избавился от груза. Затем он вернулся к реке с новыми пакетами, которые также отправил в воду.



