Пьяный водитель на Audi решил проехать по железнодорожным путям
Фотография автомобиля на железнодорожных путях в послеке Елизово Осиповичского района появилась в группе “ЧП Беларусь”.
“Водитель в состоянии алкогольного опьянения. Пытаются «освободиться» до приезда ГАИ. Пострадавших удалось избежать”, – написал автор снимка.
Каким образом водителю удалось так аккуратно заехать на железнодорожные пути, неизвестно. За попытками вернуть машину на автомобильную дорогу увлеченно наблюдают жители поселка и кот.
Источник: reform.by
10:18 11/11/2019
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