Пьяный водитель на Audi решил проехать по железнодорожным путям

“Водитель в состоянии алкогольного опьянения. Пытаются «освободиться» до приезда ГАИ. Пострадавших удалось избежать”, – написал автор снимка.





Каким образом водителю удалось так аккуратно заехать на железнодорожные пути, неизвестно. За попытками вернуть машину на автомобильную дорогу увлеченно наблюдают жители поселка и кот.



