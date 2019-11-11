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Пьяный водитель на Audi решил проехать по железнодорожным путям

Фотография автомобиля на железнодорожных путях в послеке Елизово Осиповичского района появилась в группе “ЧП Беларусь”.

“Водитель в состоянии алкогольного опьянения. Пытаются «освободиться» до приезда ГАИ. Пострадавших удалось избежать”, – написал автор снимка.

Каким образом водителю удалось так аккуратно заехать на железнодорожные пути, неизвестно. За попытками вернуть машину на автомобильную дорогу увлеченно наблюдают жители поселка и кот.
Источник: reform.by
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