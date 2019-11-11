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Погода на неделю: ночь теплее дня и никакого минуса

Хоть на улице и дождливо, температура на градуснике в ноябре совсем не ноябрьская.

9 ноября, например, был побит очередной температурный рекорд: в Пинске воздух прогрелся до +16,5 градуса - это хоть и на 0,1 градуса, но больше прежнего максимума 9 ноября в 2014-м году.

Новая неделя, по информации Белгидромета, начнется достаточно теплой для середины осени погодой. Практически летней будет ночь с воскресенья 10 ноября на понедельник - в Минске синоптики обещают 10-12 градусов тепла. Днем похолодает до 7-9.

Чуть холоднее будет днем во вторник: 6-8 градусов тепла. Облачно с прояснениями, но зато без осадков.


В среду прогнозируют 11-13 градусов, но с дождем.

В четверг отдохнем от осадков и увидим на градусниках температуру +7-9.

Дождливой и достаточно холодной будет и пятница. 3-5 градусов тепла днем.
Источник: kp.by
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