Погода на неделю: ночь теплее дня и никакого минуса

9 ноября, например, был побит очередной температурный рекорд: в Пинске воздух прогрелся до +16,5 градуса - это хоть и на 0,1 градуса, но больше прежнего максимума 9 ноября в 2014-м году.





Новая неделя, по информации Белгидромета, начнется достаточно теплой для середины осени погодой. Практически летней будет ночь с воскресенья 10 ноября на понедельник - в Минске синоптики обещают 10-12 градусов тепла. Днем похолодает до 7-9.





Чуть холоднее будет днем во вторник: 6-8 градусов тепла. Облачно с прояснениями, но зато без осадков.









В среду прогнозируют 11-13 градусов, но с дождем.





В четверг отдохнем от осадков и увидим на градусниках температуру +7-9.





Дождливой и достаточно холодной будет и пятница. 3-5 градусов тепла днем.