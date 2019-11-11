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Пограничники задержали нелегалов из Кубы

Гродненские пограничники задержали группу нелегалов из Кубы, которые пытались попасть в Польшу, а затем в Испанию.

Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Сотрудники отделения пограничного контроля "Гродно-1" на железнодорожной станции "Брузги" обнаружили пятерых неизвестных, которые двигались вдоль железнодорожного полотна к госгранице.

В 800 м от сопредельной территории пограничникам удалось задержать граждан, которые привлекли внимание. При себе у них были личные вещи, мобильные телефоны и деньги. Иностранцы так и не смогли дать внятных объяснений о цели нахождения в пограничной полосе. Однако вскоре правоохранители установили, что граждане Кубы планировали нарушить белорусско-польскую границу, а затем перебраться в Испанию.


Путешествие жителей Кубы, преодолевших тысячи километров на пути в Евросоюз, завершилось в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы. В отношении задержанных начался административный процесс за незаконное пересечение государственной границы и нарушение пограничного режима. Их ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь на срок до пяти лет.
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