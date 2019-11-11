Житель Молодечно обратился на прямую линию Миноблисполкома с просьбой отремонтировать дорогу Н-9112 Молодечно — Заболотье — Ивановщина — УСБ «Вилия», пишет сайт mlyn.by





Анатолий Иванович рассказал проводившему прямую линию заместителю председателя Миноблисполкома Ивану Маркевичу о том, что этот участок трассы давно нуждается в ремонте:





— Дорога вся в ямах. Если в дождливую погоду по ней проедет сельскохозяйственная техника, другие машины двигаться не смогут. При этом вдоль дороги находится пять дачных кооперативов. Я обращался в ДРСУ №195, где мне сказали, что средств на ремонт нет.





Однако два года подряд в районной газете пишут, что будет проведено «улучшение» дорожного покрытия с добавлением гравийно-песчаной смеси.









По словам Анатолия Ивановича, некоторое время назад шла речь о том, что дорогу заасфальтируют.





— Мы прекрасно понимаем, что на это нужны средства. Но пусть хотя бы сделают подсыпку.





Напомним, что пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении была введена в Беларуси в 2015-м году. Это решение властей стало одним из самых спорных за последние годы.





Одним из главных последствий введения дорожного налога стал массовый отказ автовладельцев проходить технический осмотр, который увязали с выплатой пошлины.





В апреле этого года власти планировали отвязать дорожный сбор от прохождения техосмотра автомобиля и отменить. А вместо ввести госпошлину за пользование дорогами, которую можно будет оплачивать помесячно — только за период, когда автомобилист пользуется автомобилем. Однако, долгожданной отмены пошлины не произошло.