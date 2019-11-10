Где опубликуют списки уклонистов и как будут служить близнецы

Вручение повесток

Вручение повесток возлагается на организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, а также на местные исполнительные и распорядительные органы, в которых ведется учёт призывников, и на учреждения образования. Повестки могут вручаться гражданам не только по месту жительства, но и на рабочих местах, передает "Еврорадио"





Если парень по каким-то причинам не получил повестку и не явился на мероприятия по призыву, об этом напишут в местных СМИ. 4 ноября, аккурат в день, когда Совмин принял "Положение о призыве граждан...", мозырьская газета "Жыццё Палесся" опубликовала такой список из 18 фамилий и годов рождения призывников. "Хочется верить, что они просто не были осведомлены о необходимости явки в военный комиссариат для исполнения воинского долга", — едко заметил журналист газеты.





Отдельный пункт для близнецов

Если военкомат одновременно призывает братьев-близнецов, то, как правило, их направляют в одну воинскую часть. Помешать этому могут результаты медицинского освидетельствования и другие требования, из-за которых близнецов всё же придётся на время разлучить.





Отсрочка для студентов

Белорусские студенты, которые учатся в университетах за рубежом, получают отсрочку для получения высшего образования только один раз — как и те, кто обучается в Беларуси. Но есть нюанс: если учиться за границу студента направил государственный орган или организация, отсрочка предоставляется на весь период обучения. Для этого достаточно ходатайства от "отправителя".





Отдельно оговорено, что врачи-интерны получают отсрочку на период прохождения интернатуры и сдачи квалификационного экзамена по специальности интернатуры. Отсрочка предоставляется по заявлениям граждан, с указанием времени, на которое заключен срочный трудовой договор на период прохождения интернатуры.





Закон Годвина по-белорусски

Александр Лукашенко имеет право издавать указы об отсрочке от призыва. В таком случае отсрочки предоставляются на срок действия данных указов.









На призывных и сборных пунктах

Отдельно в "Положение о призыве граждан..." оговорено, что и как должно происходить на призывных и сборных пунктах. Например, кроме помещений для размещения призывников и кабинетов для контрольного медицинского освидетельствования и медицинского осмотра (по одному кабинету на каждого врача-специалиста), там должны быть комнаты досуга и информирования для проведения военно-патриотической работы.





На сборном пункте разрешается "иметь резервное количество призванных граждан, необходимое для полного укомплектования соответствующих воинских команд". Те, кто всё-таки не уехал по призыву, возвращаются из сборных пунктов в свои военные комиссариаты. до следующего призыва.





Если врач, который проводит "контрольный" осмотр призывника на сборном пункте, находит отклонения в состоянии здоровья, которые влияют на категорию годности к военной службе или службе в резерве, но не препятствуют отправке на службу, областные (Минская городская) призывные комиссии не отменяют решений районных (городских) призывних комиссий. Врачи вносят запись об изменении категории годности в учетную карту призывника, и отправка парней в воинские части проводится с учетом выявленных отклонений в состоянии здоровья.





Есть ещё два варианта развития событий. В случае, если найденные отклонения в состоянии здоровья препятствуют отправке призывника к месту службы, после внесения записи в его учетную карту призывная комиссия принимает решение о предоставлении ему отсрочки от призыва или зачислении в запас вооруженных сил (освобождении от призыва) по состоянию здоровья. А если врач на сборном пункте придёт к выводу, что призывника нужно дополнительно обследовать, призывная комиссия примет решение о его направлении на медицинское обследование.





Пожизненные уклонисты

Когда белорусам, подлежащими призыву, но не прошедшим его, исполняется 27 лет, военные комиссары районов получают их личные дела, а также дела о совершённых ими административных правонарушениях и уголовных преступлениях. При проведении очередного призыва эти материалы рассматривают призывные комиссии. Если они находят там достаточно данных, свидетельствующих о допущенных нарушениях, в результате которых граждане не прошли мероприятия по призыву, они могут принять решение о признании их не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.





Если в материалах, полученных призывной комиссией, есть копия вступившего в силу приговора суда за уклонение от призыва, призывная комиссия в обязательном порядке принимает решение о признании парня не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Решение принимается большинством голосов от полного состава комиссии.