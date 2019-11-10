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Отслужившие в армии получат льготы на жильё и медицинское обслуживание

Молодые люди, которые отслужили в армии, получат преференции при покупке или строительстве жилья. Также они будут пользоваться льготами в сфере медицинского обслуживания.

Об этом в интервью “Панораме” рассказал помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Касинский, передает "Еврорадио".

"Человек, который честно и добросовестно выполнил свой воинский, гражданский долг, получил военно-учётную специальность, отслужил в вооружённых силах, он должен иметь некоторые бонусы, преференции перед теми, кто каким-либо образом уклонился от этого", — уверен Касинский.


Министерство обороны хочет ввести дополнительные бонусы для тех, кто не уклонялся от срочной службы. В Беларуси разработан целый пакет мотивационных мер по повышению  статуса срочной службы среди молодых людей.
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