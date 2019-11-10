Безвизовую территорию Беларуси расширили на 5 районов Гродненской области
С 10 ноября безвизовую территорию Беларуси расширили на пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.
Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".
Ранее в безвизовое пограничное пространство Брест-Гродно входили только две зоны в Брестской и Гродненской областях. В планах — расширить безвиз на всю территорию Гродненской области.
Иностранцы могут въезжать и выезжать в безвизовое пограничное пространство в Гродненской и Брестской областях через любые пограничные пункты пропуска этих регионов и находиться там до 15 суток. Также им разрешено перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии, что они находятся в составе организованных туристических групп.
16:34 10/11/2019
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