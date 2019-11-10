Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает "Белсат"





Как отмечается в пункте 3.6.1 официальных правил, в турнире запрещается участвовать физическим лицам, проживающим на территории Беларуси, ЦАР, Крыма, ДР Конго, Кубы, Эритреи, Гвинеи-Бисау, Ирана, Ирака, Ливана, Ливии, КНДР, Мьянмы, Сомали, Судана и Сирии. Почему именно эти государства и территории попали под запрет – не уточняется.





Как сообщает cybersport.ru , в октябре Epic Games анонсировала турнир Fortnite Champions Series с призовым фондом в $ 5 млн.









Сколько всего игроков из Беларуси столкнулись с запретом на участие в турнире, неизвестно. Российский киберспортивный клуб Virtus.pro, который планировал отправить на турнир белорусского игрока Артура 7ssk7 Кюршина, сейчас ведет переговоры с Epic Games, чтобы уточнить все нюансы ограничений.





Fortnite – компьютерная игра в жанре симулятора, разработанная американской компанией Epic Games совместно с польской студией People Can Fly.







