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Американская компания запретила игрокам из Беларуси участвовать в турнирах по компьютерной игре Fortnite

Американская компания Epic Games запретила игрокам из Беларуси и ряда других стран мира участвовать в турнирах по компьютерной игре Fortnite.

Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает "Белсат".

Как отмечается в пункте 3.6.1 официальных правил, в турнире запрещается участвовать физическим лицам, проживающим на территории Беларуси, ЦАР, Крыма, ДР Конго, Кубы, Эритреи, Гвинеи-Бисау, Ирана, Ирака, Ливана, Ливии, КНДР, Мьянмы, Сомали, Судана и Сирии. Почему именно эти государства и территории попали под запрет – не уточняется.

Как сообщает cybersport.ru, в октябре Epic Games анонсировала турнир Fortnite Champions Series с призовым фондом в $ 5 млн.


Сколько всего игроков из Беларуси столкнулись с запретом на участие в турнире, неизвестно. Российский киберспортивный клуб Virtus.pro, который планировал отправить на турнир белорусского игрока Артура 7ssk7 Кюршина, сейчас ведет переговоры с Epic Games, чтобы уточнить все нюансы ограничений.

Fortnite – компьютерная игра в жанре симулятора, разработанная американской компанией Epic Games совместно с польской студией People Can Fly.
Источник: ИИ/МВ belsat.eu
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