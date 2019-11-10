Дожди и до +14°С ожидается в Беларуси 11 ноября

На большей территории страны пройдут дожди, ночью - сильные. Местами ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер будет переменных направлений, местами порывы до 14 м/с.





Температура воздуха в течение суток составит от 5 до 11 градусов тепла. Днем по юго-востоку воздух прогреется до 12-14 градусов.