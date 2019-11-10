Рэпер Канье Уэст решил баллотироваться в президенты США

Рэпер намерен баллотироваться в 2024 году





Известный американский рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году. Об этом, как передает портал NME , заявил сам артист.





"Когда я буду баллотироваться в президенты в 2024-м, мы могли бы создать столько рабочих мест", - отметил певец.





Также в своем заявлении во время фестиваля в Нью-Йорке Канье Уэст вспомнил общественного деятеля и активиста Мартина Лютер Кинга.









"Мартина Лютер Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей", - отметил Уэст.





Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых рэперов в мире. Впервые в своей карьере рейтинг возглавил американски рэпер муж Ким Кардашьян Канье Уэст.