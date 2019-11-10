Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

ЕС потратит триллион евро на защиту климата

Европейский союз должен сократить до нуля выбросы парниковых газов к 2050 году и показать пример другим странам, в частности, Китаю, заявила избранный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 8 ноября в Фонде Конрада Аденауэра в Берлине.

Евросоюз намерен выделить 1 триллион евро в течение десяти лет на борьбу с изменениями климата, а также превратить часть Европейского инвестиционного банка в банк, специализирующийся на защите окружающей среды, пишет reform.by


«Европа может стать лидером в сфере низкоуглеродных технологий», – заявила фон дер Ляйен. — «Европа может показать, что структурные изменения приведут к рабочим местам и доказать, что в выигрыше окажутся обе стороны – общество и бизнес».

Урсула фон дер Ляйен была утверждена на пост главы Европейской комиссии в июле 2019 года. Она приступит к своим обязанностям 1 декабря.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"
Ольга Карач
Детство в кредит
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru