Опубликована карта бесплатного интернета

Как сообщает Thinktanks.by , Беларусь вошла в перечень стран с "несвободным интернетом", говорится в новом отчете "Свобода в сети 2019" международной правозащитной организации Freedom House.





Согласно документу, Беларусь набрала 35 баллов из 100 возможных.





Из постсоветских стран "несвободными" также признаны Россия, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, "частично свободными" – Украина и Кыргызстан, "свободными" – Армения, Грузия и Эстония.