Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Опубликована карта бесплатного интернета

Только в 15 из 65 стран, где проводилось исследование Freedom of the Net 2019 , Интернет является бесплатным.

Самой цензурированной сетью в мире является Китай, защищенный от «большого брандмауэра» . Но даже в США аналитики видят свободу интернета под давлением. В 47 странах пользователи интернетом были арестованы за политические, социальные или религиозные заявления в Интернете. Приложения для социальных сетей и коммуникаций были заблокированы как минимум в 20 странах . Суть в том, что бесплатный интернет в настоящее время находится под угрозой во всем мире, сообщает Statista.

Беларусь на карте, разумеется, отнесена к странам с платным интернетом. 


Как сообщает Thinktanks.by, Беларусь вошла в перечень стран с "несвободным интернетом", говорится в новом отчете "Свобода в сети 2019" международной правозащитной организации Freedom House.

Согласно документу, Беларусь набрала 35 баллов из 100 возможных.

Из постсоветских стран "несвободными" также признаны Россия, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, "частично свободными" – Украина и Кыргызстан, "свободными" – Армения, Грузия и Эстония.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"
Ольга Карач
Детство в кредит
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru