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В Лидском районе мужчина до смерти избил младшего брата, с которым выпивал

Тело 43-летнего мужчины нашли во дворе дома в деревне Лидского района вечером 8 ноября. Он жил вместе со своим 48-летним сводным братом. По версии следствия, мужчины выпивали вместе и поругались.

- Старший брат избил младшего, в том числе ударил по голове твердым тупым предметом, - рассказывают в Следственном комитете, пишет "Комсомольская правда".

Подозреваемого задержали, заведено уголовное дело по статье "Убийство".
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