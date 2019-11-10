В Лидском районе мужчина до смерти избил младшего брата, с которым выпивал

Тело 43-летнего мужчины нашли во дворе дома в деревне Лидского района вечером 8 ноября. Он жил вместе со своим 48-летним сводным братом. По версии следствия, мужчины выпивали вместе и поругались.