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Дана Молл, «Замок», «Галилео» эвакуировали

TUT.BY: пользователи сообщают, что в Минске эвакуируют крупные торговые центры — Дана Молл, «Галилео» и «Замок».

— Мы смотрели кино в Дана Молл на «Востоке», — рассказывает Наталья. — Посреди фильма забежала девушка и сказала, что сеанс прекращается, и мы должны эвакуироваться. Он открыла дверь на улицу, и мы спускались по боковой лестнице. Больше нам ничего не объяснили. Никакого дыма здесь нет, запаха дыма тоже нет, ни скорых, ни пожарных. Кино мы не досмотрели, сказали: если хотите вернуть деньги, звоните потом в кинотреатр.


— Сегодня около 19.00 на электронную почту колл-центра Могилевского отделения БелЖД поступило сообщение об опасности на объектах в Минске: торговые центры «Замок», «Дана Молл», «Галилео», а также Центральный железнодорожный вокзал, — сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. — Саперно-пиротехнические группы проводят обследование указанных объектов на наличие опасных предметов. В целях соблюдения мер безопасности сотрудниками милиции будут предприняты меры к эвакуации граждан.


МВД обратилось к посетителям с просьбой не поддаваться панике, соблюдать меры безопасности и следовать рекомендациям сотрудников правоохранительных органов. В случае обнаружения бесхозных предметов просьба сообщать по телефону милиции «102».
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