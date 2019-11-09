Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Стала известна стоимость пикапа Tesla

Электропикап Tesla будет превосходить самый популярный в США пикап FordF-150, считает Илон Маск.

Фото: Twitter
Пикап Tesla

Новинка компании Tesla – электропикап – поступит в продажу по базовой цене $50 тысяч. Презентация машины состоится 21 ноября в Лос-Анджелесе. Об этом накануне сообщила телекомпания CNN.

Ранее в Twitter глава Tesla Илон Маск сообщил о том, что церемония презентации машины, которую он назвал Cybertruck, состоится неподалеку от предприятия компании SpaceX, где производят ракеты.

По данным телекомпании, Маск считает, что электропикап будет превосходить самый популярный в США пикап Ford F-150 и даже сравнивал новинку с Porsche-
911. При этом CNN отмечает, что дизайн новинки может оказаться неожиданным.


Также сообщает, что Ford также работает над концепцией электропикапа и ранее эта компания распространяла рекламный видеоролик, запечатлевший пикап, тянущий несколько груженых вагонов, пишет korrespondent.net

Над созданием электропикапа работают и в корпорации General Motors, а компания Rivian уже представила свою модель электропикапа-внедорожника.

Напомним, в марте нынешнего года Илон Маск опубликовал фото будущего пикапа Tesla. Тогда изображение будущего электрического пикапа было спрятано на презентации кроссовера Tesla Model Y.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"
Ольга Карач
Детство в кредит
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru