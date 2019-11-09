Стала известна стоимость пикапа Tesla

Фото: Twitter

Пикап Tesla





Новинка компании Tesla – электропикап – поступит в продажу по базовой цене $50 тысяч. Презентация машины состоится 21 ноября в Лос-Анджелесе. Об этом накануне сообщила телекомпания CNN.





Ранее в Twitter глава Tesla Илон Маск сообщил о том, что церемония презентации машины, которую он назвал Cybertruck, состоится неподалеку от предприятия компании SpaceX, где производят ракеты.





По данным телекомпании, Маск считает, что электропикап будет превосходить самый популярный в США пикап Ford F-150 и даже сравнивал новинку с Porsche-

911. При этом CNN отмечает, что дизайн новинки может оказаться неожиданным.









Также сообщает, что Ford также работает над концепцией электропикапа и ранее эта компания распространяла рекламный видеоролик, запечатлевший пикап, тянущий несколько груженых вагонов, пишет korrespondent.net





Над созданием электропикапа работают и в корпорации General Motors, а компания Rivian уже представила свою модель электропикапа-внедорожника.





Напомним, в марте нынешнего года Илон Маск опубликовал фото будущего пикапа Tesla. Тогда изображение будущего электрического пикапа было спрятано на презентации кроссовера Tesla Model Y.



