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Убийца планировал расчленить труп, сначала отрезал кусти рук

Подробности убийства студентки петербургским преподавателем.

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, которого задержали по подозрению в убийстве и расчленении своей студентки, рассказал о мотивах преступления. Об этом в субботу, 9 ноября, в своем Telegram-канале сообщает телеканал НТВ.

На допросе Соколов заявил, что убил 24-летнюю Анастасию Ещенко из мелкокалиберного обреза 7 ноября из-за ревности. Преподаватель застрелил девушку и спрятал тело дома. На следующий день Соколов принимал у себя гостей, однако они ничего не заметили.


Затем преступник начал планировать, как он будет избавляться от тела. Он купил пилу и решил расчленить труп, чтобы избавиться от него по частям. В процессе Соколов много пил, чтобы не потерять сознание. В результате полицейские заметили преподавателя именно из-за опьянения, когда он упал в реку, пытаясь утопить там руки девушки.

Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября. Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже в квартире преподавателя было обнаружено тело убитой девушки и отрезанная голова, а в рюкзаке — травматический пистолет, пишет lenta.ru
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