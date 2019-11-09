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Фильм «Яков Зельдович. Теория горения и взрыва». В Минске сняли фильм о создателе ядерного оружия

Фильм сняла студия исторических фильмов «Мастерская Владимира Бокуна», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Это уже десятая лента проекта «100 имен Беларуси». На этот раз главный герой — выдающийся физик из Минска Яков Зельдович. Еще при жизни ученому установили памятник возле Института математики на ул. Сурганова. Зельдович является одним из создателей советского ядерного оружия, исследователем теории горения и взрыва, детонации, космологии…

Авторы картины взяли за основу самый яркий и сложный период в жизни физика, когда он работал над созданием бомбы.

Действия в картине разворачиваются в секретном городе Арзамас–16 в послевоенные годы, где велись разработки ядерного оружия. Советские ученые трудятся днем и ночью над созданием «изделия». За ними неусыпно следят органы госбезопасности. Но Яков чувствует себя свободным, отстаивает свое мнение и не боится заступаться за несправедливо осужденных товарищей. Ему многое сходит с рук: наверху понимают, что он незаменим. После успешных испытаний первой советской атомной бомбы Зельдович получает звезду Героя Социалистического Труда (всего их у него три!), а спустя считаные дни арестовывают его возлюбленную — за отказ на него доносить.


Великие свершения и глубокие личные драмы сплелись воедино. Фильм получился игровой, но основан на документальном материале.

Автор сценария — Анжелика Новикова, режиссер — Алексей Макаренко. В роли Зельдовича — Сергей Савенков.

Премьера ленты состоится 10 ноября в кинотеатре на ул. Петра Мстиславца, 11. В планах показать фильм во всех областных городах, а также на белорусских телеканалах.
Виктория Семенович
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