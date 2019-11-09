Об этом заявил начальник отдела по гражданству и миграции Октябрьского РУВД Минска на собрании с туркменскими студентами 5 ноября.





Собрание прошло непосредственно в самом вузе. Редакция turkmen.news располагает пересказом прошедшей встречи, содержание которой нашему источнику передали сами участники собрания.









Основной упор на собрании был сделан на случаях воровства среди студентов из Туркменистана. Туркмены воруют друг у друга телефоны, планшеты, ноутбуки и женские украшения, а потом сдают эти ценности в ломбард.





«Может быть, у вас на родине это не считается преступлением, может, вы этого вообще не понимаете, но здесь, в Республике Беларусь, если вы взяли чужую вещь и сдали ее в ломбард, то вы подлежите уголовной ответственности за кражу», — отметил подполковник.





По словам работника милиции, власти Беларуси идут навстречу иностранным студентам, смягчая некоторые дела, и студент вместо уголовного наказания подвергается депортации. В этом контексте было особо отмечено дело Вепы Бабаева – теперь уже бывшего студента вуза, отчисленного и высланного из страны за драку со своим же соотечественником.





«Понимаю – фингал поставить, бывает, но вы избиваете друг друга, притом так избиваете, что человек попадает в больницу! – сказал представитель милиции. – Вы деретесь, пока человека не заберет «скорая», череп ему ломаете!»





В случае с Бабаевым налицо была уголовная статья – нанесение тяжких телесных повреждений, но власти страны пошли лишь на высылку студента из страны. В противном случае студент стал бы отбывать наказание в белорусской тюрьме. Представитель милиции посоветовал студентам выяснять отношения в спортивном зале, с перчатками.





Отныне, в связи с особым контролем милиции над вузом, любые правонарушения, даже административные, будут приводить к депортации. Запрет на въезд на аналогичный срок будет касаться и территории России, отметил представитель милиции.









Представитель вуза отметила, что в случае отчисления студента перевод в другой вуз Беларуси будет невозможен.





«И не надейтесь! Дадим характеристику, сообщим в посольство [Туркменистана]. Не нравится – езжайте в свою страну!», — сказала она.





Аналогичная «лекция» для студентов из Туркменистана, а их в вузе насчитывается около 700 человек, проходила 10 октября. Несмотря на это, правонарушения случаются до сих пор. Большинство из них связаны с несвоевременной регистрацией по месту жительства, но бывают и более серьезные нарушения: нелегальная подработка (грузчиками и продавцами в магазинах или водителями в службах такси), появление в общественных местах в нетрезвом виде, использование чужих банковских карт, употребление насвая – жевательного табака.





Отныне за любое, даже мелкое, правонарушение, последует депортация, а за нелегальную подработку еще и штраф в размере 50 базовых величин [около $640 – прим. turkmen.news].





«Если кто-то чувствует, что не может не украсть, либо вынашивает мысли совершить нечто противозаконное, то просто обратитесь в свой вуз, напишите заявление с просьбой об отчислении, купите билет и езжайте домой. Зачем создавать проблемы себе и учебному заведению?», — отметил представитель милиции.





По словам представителя вуза, если раньше руководство относилось к туркменским студентам благожелательно, как к своим детям, то теперь спрос будет строгим: университет считается ведущим педагогическим учреждением в республике, и «такое позорище» ему не нужно. Вуз часто прибегал к воспитательным мерам: предупредить, поговорить, — но оказывается, туркмены не могут держать слова, зато умеют слезно просить их простить, несмотря на то, что руководство идет навстречу, предоставляя, в частности, общежитие поближе к вузу (чтобы не тратились на дорогу), отбирая при этом места у беларуских студентов.





Бывало, туркменские студентки даже рожали во время учебы, и вуз устраивал их детей в общежитие, и на лечение того или иного студента скидывались всем преподавательским составом.





Отныне за любое правонарушение последует депортация, включая пропуск 300 и более часов занятий без уважительной причины. На прошлой неделе, по данным turkmen.news, лишь с исторического факультета вуза были отчислены четыре студента из Туркменистана. Долги за общежитие также являются проблемой, хотя руководство вуза обходило комнаты в позднее время и выяснялось, что некоторые студенты в момент проверки находились на нелегальной подработке либо проводили время в барах. Деньги, значит, у ребят имеются.





«Улица Артиллеристов, 12 [адрес общежития №2, где проживают самые проблемные студенты из Туркменистана] — стало нарицательным [наименованием] не только по городу, но и на уровне республики», — сказала представитель вуза.









Туркменские студенты в Беларуси, а их там около 8 тысяч, нередко попадают в неприятные истории. Одним из самых громких случаев стала встреча нового, 2019-го, года. Тогда подвыпившие студенты Беларуского государственного экономического университета сначала подрались друг с другом в общежитии, затем вступили в конфликт с местными жителями на улице, а в конце концов в присутствии работников милиции принялись взрывать петарды на территории общежития. За подобные проступки власти страны депортировали двух студентов.



