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Известного режиссера Романа Полански снова обвинили в изнасиловании

Обвинения предъявила французская актриса Валентин Монье.

Полански обвинили в изнасиловании

Французская актриса и фотограф Валентин Монье обвинила известного режиссера Романа Полански в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло 44 года назад. Ее историю опубликовала 8 ноября вечером газета Le Parisien.

"В 1975 году меня изнасиловал Роман Полански. У меня не было с ним никакой связи - ни профессиональной, ни личной, я его едва знала. Это не была какая-то вечеринка, не было ни алкоголя, ни наркотиков", - пишет женщина.

По ее словам, это произошло, когда она отдыхала на горнолыжном курорте в Швейцарии, где также находился и режиссер. Ее друзья познакомили ее с Полански и на следующий день, когда они катались вместе и оказались вдвоем на подъемнике он, предположительно спросил ее о готовности к физической близости, пишет korrespondent.net .

Монье, которой на тот момент было 18 лет, ответила отказом, но продолжила кататься в их компании. Вечером того же дня она отправилась с Полански в ресторан, после чего вернулась с ним в хижину, которую они снимали компанией, где он якобы и надругался над ней.

Свое желание заявить об этом спустя 44 года Монье поясняет появлением новостей о выходе нового фильма режиссера "Офицер и шпион" о самом громком судебном процессе в истории Франции - деле Дрейфуса.


Она отметила, что подать заявление в полицию на следующий же день, как ей в том числе якобы советовал и один из знакомых Полански, у которого она укрылась после этих событий, ей помешал страх, что уже тогда пользовавшийся славой режиссер может убить ее, чтобы избежать огласки.

Газета также связалась с этим знакомым Полански, который заявил о готовности давать показания, если дело дойдет до суда.

Ранее сообщалось, что Роман Полански был обвинен в совращении десятилетней девочки.
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