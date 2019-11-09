Министр не только отказался помочь семье солдата, досрочно комисованного из армии – умирать, но и нахамил женщинам, пишет belprauda.org





На приеме у министра присутствовали около 15 сотрудников Минобороны.









- Родственники до сих пор не получили заключение командира воинской части 20170 о том, что Михаил Риштовский на момент смерти не имел статуса военнослужащего. Нет заключения ВВК, на основании какого заболевания Михаил досрочно комиссован из армии. Не проведено служебное расследование действий медицинского персонала, чей непрофессионализм, на наш взгляд, и привел к смерти солдата Риштовского, – рассказывает Наталья Горячко-Басалыга, руководитель гражданской инициативы «Матери военных». Интересы семьи умершего солдата она представляла в качестве кандидата в депутаты Палаты представителей по Коласовскому избирательному округу №107.





- Даже на похоронах никто из военных не присутствовал, не выразили соболезнование матери, даже не помогли поднести гроб – а это элементарное человеческое отношение. А солдат получил заболевание (или оно развилось) во время несения службы. Гроб солдата Риштовского несли друзья два километра, матери никакой помощи не оказали. И только после выхода статьи об отношении военных к матери солдата, вдруг позвонил замполит и предложил свою помощь. А для чего она уже нужна? – возмущена Н.Горячко-Басалыга.





После 45-минутного приема ( редакция "Беларускай праўды" располагает аудиозаписью разговора) женщинам отказано в помощи:





- Мне как кандидату в депутаты и Марии как сестре солдата было отказано в помощи: документы не выдадут, нам их надо каким-то образом запрашивать, никто к ответственности привлечен не будет – мы сами должны оказывать вину тех, кто не оказал помощи солдату, в результате чего развилась болезнь, и он умер, – продолжает Наталья Горячко-Басалыга. – Представитель Минобороны заявил, что страховая компания ничего не должна выплачивать – это не страховой случай: солдат умер дома. И долго-долго меня стыдил. Но я огорчила представителей Минобороны: я более 10 лет работала в страховой компании, я хороший специалист – это как раз страховой случай. Заболевание обнаружено в армии, во время несения службы, менее через полгода солдат умер именно от заболевания, обнаруженного в армии.





В итоге “министр обороны снял с себя всю ответственность, отказались помогать и заявил: если мы хотим чего-то добиться, то должны доказывать все сами».









Мать солдата Михаила Риштовского – Ольга Куневич, которого досрочно комиссовали из армии из-за рака и вскоре умершего, требует от «Белгосстраха» выплатить страховую сумму по обязательному государственному страхованию военнослужащих». Но в воздухе повис вопрос: кто ответит за то, что молодой здоровый парень, попавший в армию, досрочно комиссован с 4 степенью рака желудка и спустя полгода умирает дома?





Семья не имеет возможности обратиться в суд в поисках справедливости:





- Документы не выданы, поэтому семья не может обратиться в суд; думаю, это делается преднамеренно, чтобы затянуть время: семья устала, боль немного п ритихла, родственники руки сложили, потому что везде и все время им говорят: они ничего не докажут. Не выдано страховое возмещение по гибели солдата. Помощь на похороны никто не оказывал, Равков однозначно сказал, что семья не получит денег на памятник, моральный ущерб семье выплачиваться не будет. Если мы хотим кого-то наказать, значит, сами должны доказать его вину.





По словам Марии Грицкевич, сестры умершего солдата, в уголовном деле появились новые обстоятельства: брат заболел в армии. Михаила Риштовского забрали в армию с гастритом 2 степени, по беларуским законам, годным к службе. Однако надежд привлечь виновных к ответственности практически нет…







