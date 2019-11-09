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Ужас! Задержан преподаватель российского вуза - пытался утопить в реке отрубленные женские руки

В Санкт-Петербурге около дома на набережной реки Мойки задержали мужчину, который пытался утопить в реке пакет с отрубленными женскими руками. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает портал «Невские новости».

Мужчина привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку для того, чтобы утопить пакет, в который попал воздух. По данным Telegram-канала «112», задержанным оказался доцент СПбГУ Олег Соколов. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с сильным переохлаждением. Также сообщается, что в рюкзаке Соколова нашли травматический пистолет, 
пишет Лента.ру.

Фото: YouTube, Олег Соколов


В квартире преподавателя обнаружено тело женщины, ее личность пока не установлена. На месте работают следователи.


По данным радиостанции «Говорит Москва», в 2008 году студентка СПбГУ жаловалась в полицию на жестокое избиение Соколовым. Тогда потерпевшая заявила, что преподаватель угрожал ее изуродовать.
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