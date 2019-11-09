Фото: Министерство внутренних дел Республики Таджикистан

Об этом сообщается на портале SITE Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористов в сети.





Ранее Министерство внутренних дел Таджикистана установило гражданство боевиков. По их данным, большинство нападавших — выходцы из Согдийской области на севере Таджикистана. Уточняется, что среди боевиков были и женщины, пишет lenta.ru





Нападение произошло в ночь на 6 ноября. Вооруженная группа из 20 боевиков «Исламского государства» атаковала погранзаставу на границе Таджикистана и Узбекистана. По официальным данным, целью террористов стала застава №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» в 60 километрах к западу от Душанбе.









В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пятеро задержаны. Погибли солдаты пограничных войск и один милиционер. В связи с атакой в Таджикистане усилены меры безопасности. Расследованием нападения занимается специально созданная совместная группа, в которую вошли сотрудники МВД, ГКНБ и Генеральной прокуратуры республики.



