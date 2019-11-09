Кадр из фильма “А потом мы танцевали”





И был одним из фаворитов зрительского голосования, пишет euroradio.fm Фильм рассказывает об отношениях двух мужчин, что тренируются и выступают в Национальном грузинском ансамбле танцев и затрагивает темы ЛГБТ.





Во время премьеры фильма в Грузии противники фильма устроили массовые протесты, информирует JAM News. Протестующие заявили, что фильм пропагандирует гомосексуализм, и они сорвут премьеру любыми средствами. В день премьеры у всех кинотеатров, где должны были показывать фильм, патрулировали территорию полиция и спецназ.





Основное противостояние развернулось возле кинотеатра “Амирани” в центре Тбилиси. Несколько сотен участников акции пытались прорваться в кинотеатр. После того, как протестующие стали кидать хлопушки и петарды, полиция перестала пускать людей в кинозал.









В ходе стычек между противниками фильма и гражданскими активистами за права ЛГБТ пострадало несколько человек, точное количество уточняется. МВД Грузии заявляет, что задержано около 11 человек. Несмотря на попытки протестующих прорваться в кинотеатры, премьера фильма прошла сразу в пяти кинозалах.



