Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Почему богачи перестали скупать яхты

Самые богатые люди мира стали реже покупать яхты из-за нестабильной экономики. Об этом стало известно Bloomberg.


По данным издания, спрос на предмет роскоши из некоторых категорий сократился на семь процентов по сравнению с предыдущим годом. При этом производитель Heesen Yachts продал 199 яхт Conboy в 2018 году, а в 2019-м — 102, подсчитал SuperYacht Times.

Отмечается, что на падение интереса к яхтам повлияли сообщения о торговой сделке между США и Китаем, Brexit в Великобритании и другие новости. При этом ситуация в отрасли только усугубится в 2020 году, когда начнутся выборы президента США, прогнозируют эксперты, пишет ru.oxu.az


8 ноября стало известно, что финансовое состояние миллиардеров в 2018 году сократилось на 4,3 процента, или на 388 миллиардов долларов, достигнув 8,5 триллиона долларов. Сильнее всех пострадали миллиардеры из азиатско-тихоокеанского региона — их стало меньше на 7,4 процента. При этом в Северной и Южной Америке число миллиардеров прибавилось.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"
Ольга Карач
Детство в кредит
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru