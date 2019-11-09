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Украл iPhone, а разблокировать не смог

В Гомеле украденный iPhone нашли за пару часов: вор не смог его разблокировать.

В милицию с заявлением о пропаже дорогого смартфона девушка обратилась 6 ноября. На розыск телефона ушли считанные часы, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

20-летняя студентка рано утром вернулась в общежитие, но подняться в свою комнату не смогла: вахтер общежития не пустил нетрезвую девушку внутрь. Молодая гомельчанка устроилась на скамейке рядом с общежитием и уснула, а iPhone выпал из кармана и лежал рядом со спящей хозяйкой.

Проснувшись, девушка не нашла телефон и пришла в милицию. Воришку нашли быстро — по записям с камеры видеонаблюдения. Им оказался 52-летний безработный гомельчанин. Мужчина не смог разблокировать телефон и iPhone спокойно лежал у него в кармане до самого задержания.

Гомельчанину предъявлено обвинение в краже, возбуждено уголовное дело.
gomel.today
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