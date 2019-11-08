Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

ГПК Беларуси предупреждает: движение транспорта на границе с Литвой может быть затруднено

До 15 декабря на белорусско-литовской границе может быть затруднено движение транспорта.

Это касается трех пропускных пунктов: «Котловки», «Привалки» и «Беняконей».

О возможных очередях на границе с Литвой предупредила пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

Литовская таможенная служба проинформировала белорусских коллег, что до 15 декабря в вышеуказанных пропускных пунктах будут проводиться модернизация и ремонт оборудования.


В ГПК рекомендуют водителям планировать маршрут с учетом данной информации.

Данные об очередях на границе размещаются на сайте ГПК, информация обновляется в онлайн-режиме.    
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"
Ольга Карач
Детство в кредит
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru