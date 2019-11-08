ГПК Беларуси предупреждает: движение транспорта на границе с Литвой может быть затруднено
До 15 декабря на белорусско-литовской границе может быть затруднено движение транспорта.
Это касается трех пропускных пунктов: «Котловки», «Привалки» и «Беняконей».
О возможных очередях на границе с Литвой предупредила пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.
Литовская таможенная служба проинформировала белорусских коллег, что до 15 декабря в вышеуказанных пропускных пунктах будут проводиться модернизация и ремонт оборудования.
В ГПК рекомендуют водителям планировать маршрут с учетом данной информации.
Данные об очередях на границе размещаются на сайте ГПК, информация обновляется в онлайн-режиме.
21:57 08/11/2019
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