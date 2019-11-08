Это касается трех пропускных пунктов: «Котловки», «Привалки» и «Беняконей».





О возможных очередях на границе с Литвой предупредила пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.





Литовская таможенная служба проинформировала белорусских коллег, что до 15 декабря в вышеуказанных пропускных пунктах будут проводиться модернизация и ремонт оборудования.









В ГПК рекомендуют водителям планировать маршрут с учетом данной информации.





Данные об очередях на границе размещаются на сайте ГПК, информация обновляется в онлайн-режиме.