В Германии взрыв на шахте заблокировал под землей 36 человек

На востоке Германии 8 ноября произошел взрыв на шахте Тойченталь. В результате происшествия 36 человек оказались в ловушке под землей и еще два человека получили ранения. Об этом сообщает агентство dpa





Всех шахтеров достали из-под земли, а раненых доставили в больницу. Пострадавшими оказались немец и поляк. У одного из них серьезные ранения. В полиции отметили, что оба шахтера находятся в шоке.









Правоохранители расследуют причины взрыва. По одной из версий, взрыв мог произойти из-за водорода. Для заполнения полостей в шахте использовали материал от мусоросжигательных заводов, а фильтр пыли содержит водород.







