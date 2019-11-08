Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Германии взрыв на шахте заблокировал под землей 36 человек

В результате взрыва на шахте Тойченталь два человека получили ранения. Полиция начала расследование данного инцидента.

На востоке Германии 8 ноября произошел взрыв на шахте Тойченталь. В результате происшествия 36 человек оказались в ловушке под землей и еще два человека получили ранения. Об этом сообщает агентство dpa.

Всех шахтеров достали из-под земли, а раненых доставили в больницу. Пострадавшими оказались немец и поляк. У одного из них серьезные ранения. В полиции отметили, что оба шахтера находятся в шоке.


Правоохранители расследуют причины взрыва. По одной из версий, взрыв мог произойти из-за водорода. Для заполнения полостей в шахте использовали материал от мусоросжигательных заводов, а фильтр пыли содержит водород.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"
Ольга Карач
Детство в кредит
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru