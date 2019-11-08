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Фильм о геях вызвал беспорядки в Тбилиси

В Тбилиси вспыхнули беспорядки из-за грядущего показа фильма о танцорах-геях. Протестующие - в основном члены радикальной организации.

В центре Тбилиси у здания кинотеатра Амирани начались массовые беспорядки в связи с намерением нескольких сот радикально настроенных граждан сорвать показ французско-шведско-грузинского фильма А потом мы станцевали о любви двух гомосексуалистов из Национального ансамбля народного грузинского танца, сообщает Интерфакс.

Протестующие, в основном члены радикальной организации Грузинский марш, пытаются прорвать кордон полиции. Автомобильное движение по улице Костава перекрыто. Протестующие сделали несколько выстрелов из петард в направлении фойе кинотеатра.


Как заявил журналистам лидер Грузинского марша Сандро Брегадзе, он и его сторонники сделают все, чтобы приостановить показ "порнографического" фильма, оскорбляющего "достоинство грузина".

По информации грузинских СМИ, фильм А потом мы станцевале был показан на Каннском кинофестивале и получил позитивные оценки. Шведская сторона номинировала фильм на премию Оскар.


Ранее сообщалось, что в США популярен сериал с героем геем-украинцем. По сюжету украинец нетрадиционной ориентации сбежал в Лондон после того, как в стране произошел военный переворот "в пользу России".
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