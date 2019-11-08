Брестскими следователями расследуется уголовное дело против мошенника-«меломана». Об этом пресс-служба Следственного комитета сообщила в официальном Telegram-аккаунте, пишет "Комсомольская правда"





Так к правоохранителям обратились потерпевшие, которые в соцсетях приобрели «билеты» на концерты любимых исполнителей, но на мероприятия не попали.





– Потерпевшие стали жертвами мошенника, 21-летнего жителя Барановичского района. Молодой человек в интернете размещал объявления о продаже билетов на очень популярные группы и артистов: «Океан Эльзы», «Руки вверх», Макс Корж, «Лениград». Обычно он выставлял ценник около 70 белорусских рублей. Покупателями были доверчивые граждане из столицы, а также Брестской, Гомельской, Могилевской и Минской областей, – пояснили в пресс-службе.



