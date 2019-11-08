



— Если мы не остановим таких людей, не убьем их, не посадим, не напугаем, у нас [в стране] ничего не получится, —– предупредил Кадыров на заседании правительства Чечни.





Он призвал спецслужбы, полицию, региональные власти и общественные организации выявлять тех, кто «оскорбляет честь» в интернете, и преследовать их, «даже если для этого будут нарушены все законы».





— Пусть весь мир горит синим пламенем, — также заявил Кадыров. — Мы не оставим в покое тех, кто задевает честь. Клянусь священным Кораном, не оставим.







