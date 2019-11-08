Мошенник продавал билеты на несуществующие концерты звезд

Согласно материалам уголовного дела, 21-летний житель Барановичского района, в период с июня 2019 года по октябрь 2019 года, размещал в группах в социальных сетях информацию о продаже им билетов на концерты известных исполнителей, таких как "Макс Корж", "Ленинград", "Руки вверх" и "Океан Эльзы".





Средняя цена, по которой продавались "билеты", составляла 70 рублей, некоторые потерпевшие приобретали их несколько.





Установлено 20 эпизодов противоправных действий, в ходе которых причинен ущерб потерпевшим на общую сумму свыше Br2 тыс. При этом потерпевшими стали жители Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской областей и Минска.









Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности.



