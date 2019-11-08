Как уточняет образовательное министерство сепаратистов, договор подписан в рамках интеграции луганского университета «в мировое научно-образовательное пространство».





Стороны договорились совместно проводить научные и творческие исследования, обмениваться информацией, издавать научную и методологическую литературу, обмениваться преподавателями и научными сотрудниками, организовывать творческие встречи, выставки и показы.









Беларусское образовательное учреждение почему-то «международным прорывом» на своем официальном сайте не поделилось. Также не сообщается, является ли идея по заключению договора с учреждением пророссийских сепаратистов личной инициативой руководства Горецкой сельхозакадемии либо ректорат получил одобрение от высшего руководства страны.





Напомним, официально Беларусь не признает сепаратистские ДНР и ЛНР и выступает за территориальную целостность Украины.



