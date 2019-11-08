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В минском аэропорту наблюдается задерживаются и отменяются рейсы

В пятницу, 8 ноября, утром самолеты прилетали в столицу Беларуси с опозданием из-за погодных условий — сильного тумана, также наблюдается задержка рейсов, передает «Минск-Новости».

Некоторые самолеты 8 ноября прилетят в Минск с опозданием, эта информация размещена на онлайн-табло прилетов Национального аэропорта Минск.

Так, самолет из Запорожья должен был прилететь в 10:00, но до сих пор находится в пути. Согласно данным сайта, посадка ожидается в 15:10. Рейс из аэропорта «Внуково» по расписанию должен был прибыть в 11:50, но сейчас прилетит вероятнее всего в 14:42. 

Также задерживается самолет из Вены – вместо 13:45 прилет ожидается в 14:18, и Рима – должен был в 16:25, а обещают в 17:10. Опаздывают самолеты больше чем на полчаса и из Украины – Одессы и Львова. Их прилеты ожидаются в 17:45 и 17:05 соответственно.

Рейс Iraqi Airwais из Багдада вообще отменили.

С чем связаны новые задержки рейсов, пока не известно.
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