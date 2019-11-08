В минском аэропорту наблюдается задерживаются и отменяются рейсы

Некоторые самолеты 8 ноября прилетят в Минск с опозданием, эта информация размещена на онлайн-табло прилетов Национального аэропорта Минск.





Так, самолет из Запорожья должен был прилететь в 10:00, но до сих пор находится в пути. Согласно данным сайта, посадка ожидается в 15:10. Рейс из аэропорта «Внуково» по расписанию должен был прибыть в 11:50, но сейчас прилетит вероятнее всего в 14:42.





Также задерживается самолет из Вены – вместо 13:45 прилет ожидается в 14:18, и Рима – должен был в 16:25, а обещают в 17:10. Опаздывают самолеты больше чем на полчаса и из Украины – Одессы и Львова. Их прилеты ожидаются в 17:45 и 17:05 соответственно.





Рейс Iraqi Airwais из Багдада вообще отменили.





С чем связаны новые задержки рейсов, пока не известно.