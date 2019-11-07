Но это представление заметили не только поклонники Черной Звезды. Похоже, оно продолжилось и после завершения официальной части в «Маяке Минска» — уже на минских дорогах.





Читатель Оnliner.by Олег прислал любопытное видео. Полюбуйтесь и вы, как ловко кортеж выезжает от Dana Mall.





— Только что кортеж не пропустил меня по главной, проехал на красный, — рассказывает Олег, который с непривычки немного обалдел от такой наглости. — Первым ехал Mercedes-AMG GT, следом — Geländewagen, а за ними — два Mercedes-Benz W222. На дороге они творили полную ерунду. Ехали внаглую, не пропуская никого. Последние машины немного отстали и сигналили пешеходам, которые шли на зеленый свет. Очень не понравилось такое поведение.











