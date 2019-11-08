«Он был жизнерадостным»

Погибшего мальчика звали Никитой, он учился в 6-м классе СШ №7 в Барановичах.





– Он был очень хорошим, жизнерадостным. Всегда мог помочь. Мне нравилось с ним дружить, – говорит одноклассник Никиты.





Родственники, знакомые, друзья характеризуют семью мальчика исключительно с положительной стороны.





– Родители – прекрасные люди. Папа – военнослужащий, мама работает воспитателем в детском саду в Русино. У них еще доченька есть, в первый класс в этом году пошла, – рассказывает знакомая семьи.





Жили супруги с детьми в Барановичах. В Русино, на родине мужа, они построили дом. Последние дни перед трагедией семья жила в Русино и за время школьных каникул планировала полностью переехать.





Ничего нельзя было сделать

В день трагедии Никита с другими детьми играл в футбол на школьном стадионе. Местные жители говорят, что дети часто проводят там время, так как «других мест для них в Русино нет».





В какой-то момент мальчик, по словам местных, то ли повис на воротах, то ли залез на них. Конструкция упала на ребенка.





– Вечером мы шли из церкви, а тут и скорая, и милиция. Сказали, что футбольные ворота насмерть придавили мальчика, – говорит жительница Русино. – До ночи они на стадионе были, прожекторы горели.





Жители агрогородка рассказывают, что спасти мальчика пыталась и медик из местного ФАПа, и врачи скорой помощи.





– Наша медсестра прибежала в босоножках. Скорая тоже быстро приехала: повезло, что не был закрыт переезд. Но все было бесполезно, смерть наступила быстро, – говорит жительница Русино.









"Ворота падали не раз"

Футбольные ворота, которые убили Никиту, по словам местных, были переносными. Помимо них на школьном стадионе есть и стационарные, но местная детвора облюбовала именно переносные.





– Эти ворота жестко и надежно никогда не крепились. И падали не раз. За какое-то время до трагедии они упали какому-то мальчику на ноги, – говорит местный житель. – Но пока беда не случилась, на это никто не обращал внимания.





То, что ворота и раньше падали, Intex-press подтвердили и несколько школьников Русиновской CШ.





«Я прибежала, а там…»





Елена, мама Никиты, говорит с трудом, часто срывается на плач. Когда с ее сыном случилась беда, она была на работе. Детский сад, где работает Елена, находится рядом со школьным стадионом.





– Я даже не помню, кто мне позвонил и сказал, что случилось. Я прибежала, а там… – со слезами вспоминает мама Никиты.





Она говорит, что ее сын был умничкой, удивительным ребенком. У него была хорошая успеваемость в школе, он увлекался плаванием, робототехникой, каратэ, помогал в воспитании младшей сестры, был гордостью родителей.





– Он не был отличником, но для мальчика учился очень хорошо. Никогда не шел в школу неподготовленным. Он был помощником. Настоящим старшим братом для своей сестрички, – рассказывает Елена.





В то, что ее сын погиб из-за собственной беспечности, Елена не верит.





– Он не был вредным. Мальчишки, которые играли с ним, говорили, что он не качался на воротах, не заползал на них. Они отыграли игру, Никита подпрыгнул, подтянулся на воротах, и они упали, – говорит Елена. – Они никак не держались. Когда я туда подбежала, штырь от ворот валялся рядом.





От комментариев отказались

Директор Русиновской СШ и районный отдел образования от комментариев отказались.





– Ничего не могу комментировать, так как проводятся следственные действия, – говорит Сергей Слива, начальник отдела по образованию Барановичского райисполкома.





По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 428 УК Республики Беларусь (служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).





– Кто-то же виновен в этом всем. И мы будем настаивать, чтобы виновных нашли, – говорит Елена.







«Берегите своих детей»

Никиту похоронили 3 ноября. На страничке Никиты в соцсетях много соболезнований. На месте трагедии – лампадки, мягкие игрушки.





– Прохожу мимо этого места, и слезы наворачиваются. Беда на ровном месте, около школы, – говорит жительница Русино.





Злосчастных ворот на стадионе уже нет. Местные жители говорят, что их убрали сразу после трагедии. Люди предполагают, что для «проведения каких-либо экспертиз».





Мама Никиты до сих пор не может поверить в произошедшее и призывает других родителей беречь своих детей:





– Обнимайте их, целуйте как можно чаще. В силу возраста Никита иногда стеснялся, когда я его обнимала, целовала. Но делать это нужно. Если бы у меня была такая возможность…