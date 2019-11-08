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Кейт Миддлтон снова беременна?

Слухи о четвертой беременности Кейт Миддлтон ходят уже давно. Но теперь появились зацепки, которые косвенно подтверждают этот факт, сообщает издание Daily Express.

Фото: Paul Marriott, via www.imago-ima/www.imago-images.de


Стало известно, что принц Уильям совершит в начале декабря официальный визит в Кувейт и Оман без супруги. Такие случаи в семье герцогов Кембриджских, как правило, совпадали с началом ее предыдущих беременностей. Жена герцога обычно сильно страдает от токсикоза в первом триместре. Не исключено, и то, что врачи опасаются, что самолет с беременной Миддлтон снова попадет в турбулентность.

Еще одно косвенное подтверждение предстоящего пополнения в семье Кейт и Уильяма произошло во время их визита в Северную Ирландию. Там герцогиня заинтересовалась пятимесячным младенцем, она подошла к его родителям и сказала, что он такой милый, что заставляет мечтать о таком же малыше.


Супруга принца Уильяма не раз признавалась, что готова снова и снова переживать беременность, пишет БелТА.

Во дворце никак не комментируют предположения прессы. Недавно дочка принца Уильяма и Кейт проговорилась в школе, что ее мама снова беременна. 

Букмекеры уже принимают ставки 5/2 на то, что герцоги Кембриджские объявят о четвертой беременности до конца этого года.

Кейт Миддлтон пользуется большим уважением не только у англичан, но и жителей других стран. У них с принцем Уильямом трое детей – шестилетний  Джордж, четырехлетняя Шарлотта Кембриджская и годовалый Луи Кембриджский.
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