Ученые из США сообщили об открытии нового штамма ВИЧ
Ученые из США сообщили об открытии нового штамма ВИЧ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.
Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури в Канзас-Сити. В публикации отмечается, что штамм является частью группы М вида ВИЧ-1 — это первый штамм вируса иммунодефицита человека, что был открыт с 2000 года, пишет 42.tut.by
На самом деле ученые исследовали при помощи новых методик образцы, собранные еще в 2001 году в Демократической республике Конго. В ходе кропотливой работы исследователи определили, что образец представляет собой новый подтип — L группы М вида ВИЧ-1. Этот субтип стал 31-м.
Пока непонятно, как новый штамм воздействует на человеческий организм, однако современные методы лечения могут бороться даже с этим видом.
«Чтобы положить конец пандемии ВИЧ, мы должны предсказать следующий ход этого постоянно меняющегося вируса, и использовать новейшие технологии и ресурсы для отслеживания его эволюции», — подытожила одна из исследователей, профессор Университета Миссури Кэрол Макартур.
08:01 08/11/2019
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