– Хищения стали регулярными с мая 2019 года. После рабочего дня горожанин ехал на АЗС, взяв с собой чипы на топливо. И на заправках он предлагал автолюбителям бензин или дизель на выбор по более низкой цене. Затем для сокрытия недостачи подделывались документы, – пояснили в пресс-службе.

Покупатели рассчитывались наличкой, и «выручку» мужчина почти сразу же спускал в увеселительных заведениях Мозыря. В сентябре крупные недостачи выявились во время проверки БЭП. За несколько месяцев механик украл около 6 тонн топлива, ущерб предприятию превысил 9,5 тысячи белорусских рублей.





– За присвоение и растрату против злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит максимально заключение до 7 лет, – пояснили в МВД.





Правда, ущерб фигурант уже возместил, оформив для этого кучу кредитов на всех, кого только можно: на себя, родителей и родственников.