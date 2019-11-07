Больше белорусов украинцы любят только сограждан
В Украине за год снизился уровень ксенофобии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Исследование проводилось по шкале американского социолога Эмори Богардуса. Для каждой этнической группы из перечня респонденты отвечали, насколько близкие отношения они готовы допустить с представителями каждой из этнических групп. Это называется социальной дистанцией, передает "Белсат".
Согласно опросу, жители Украины положительнее всего относятся к украиноязычным и русскоязычным украинцам (индекс 2,2 и 2,7 соответственно). Большинство опрошенных готовы допустить представителей этих групп как членов своей семьи и близких друзей.
Затем идут белорусы (3,2). Украинцы также стали немного теплее относится к русским (3,6 в этом году по сравнению с 3,8 в прошлом).
Затем идут несколько этнических групп – поляки, евреи, крымские татары, канадцы, американцы, немцы с примерно одинаковой социальной дистанцией 4,1 – 4,3.
Завершают иерархию социальных дистанций французы (4,4), румыны (4.7), африканцы (5,2), и на последнем месте цыгане (5,4).
Относительно общего уровня ксенофобии указывается, что его уровень в Украине рос с некоторыми колебаниями с 1994 до 2007 года, он достиг за этот период показателя 4,3 баллов.
ДШ belsat.eu
21:05 07/11/2019
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