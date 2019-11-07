Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Беларуси ищут обладателя джекпота

Счастливчик принял участие в розыгрыше лотереи в одной из точек Бреста.

Поиски победителя лотереи — забава не менее захватывающая, чем сама лотерея. Недавно всей страной искали человека, который выиграл почти 4 млн. Сегодня сотрудники компании «Спорт-пари» ищут, кому бы отдать очередной джекпот. Сумма получилась поменьше — 84 тыс. рублей, передает «Онлайнер».

Розыгрыш 1394-го тиража лотереи «Спортлото 5 из 36» состоялся вчера, 6 ноября. Известно, что победитель самостоятельно выбрал числа (33, 1, 21, 11, 19) в одной из точек Бреста. Кто он, пока неизвестно, ждут, что отзовется.


В минском офисе «Спорт-пари» победителя с чек-прогнозом ждут более 84 тыс. рублей. Эта сумма будет выплачена полностью (выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами).

Джекпоты именно в этой лотерее («Спортлото 5 из 36») случались ранее 44 раза, максимальный — 591 954 рубля — выпал 17 марта 2019 года.

В компании говорят, что за последние 10 месяцев победителям выплачено более 19 млн рублей. Организаторы лотереи уточнили, что джекпоты часто выпадают на ставки, сделанные участниками в дни рождения или накануне праздников. Например, в 2017 году джекпот в размере 225 тыс. рублей выиграла пенсионерка из Слуцкого района.


 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"
Ольга Карач
Детство в кредит
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru