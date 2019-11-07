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«Климатическую забастовку» назвали словосочетанием 2019 года

Такой выбор сделали в Британском словаре Коллинза.

В Британии выбрали словосочетание уходящего 2019 года. Им стала «климатическая забастовка» (Прим.: climate strike). Информацию опубликовали на веб-сайте словаря collinsdictionary.com, пишет "Комсомольская правда".

Как считают языковеды впервые общеупотребительным данное словосочетание стало около 4 лет назад, в ноябре 2015 года. Тогда прокатилась волна акций протеста, привязанных к Конференции ООН, посвященной теме климата. Это происходило в Париже.

С того времени о «климатической забастовке» речь стала заходить все чаще. И, как подсчитали лексикографы словаря, частота употреблений в 2019 году выросла в сотню раз.


«Зеленые» все чаще выбирают именно такую форму протеста. Популярность климатических забастовок год от года возрастает. Связывают это и с активной деятельностью в защиту экологии Греты Тунберг, школьницы из Швеции, ставшей в октябре этого года самой юной участницей Генассамблеи ООН.

К слову, год назад главным словосочетанием в словаре Коллинза выбрали понятие «одноразовый» (Прим.: single-use). А в 2017 году – это были «фейковые новости» (Прим.: fake news).
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