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Опровергнута гипотеза Дарвина о зарождении жизни

Ученые Университетского колледжа Лондона и Института структурной и молекулярной биологии в Великобритании выяснили, что жизнь могла зародиться в глубоководных гидротермальных источниках. Это ставит под сомнение идею, впервые высказанную Чарльзом Дарвином, что первые клетки возникли в мелких теплых водоемах. Об этом сообщает издание New York Post.


Исследователи воспроизвели среду вблизи гидротермальных жерл на дне океана, используя длинноцепочечные амфифильные соединения, которые обладают одновременно гидрофильными и гидрофобными свойствами. Смеси этих соединений формируют липидные пузырьки (везикулы) в достаточно суровых условиях, включая высокую соленость и температуру, большие градиенты кислотности и концентрации двухвалентных катионов. Ранее считалось, что такая среда не дает образовываться везикулам — предшественникам клеток.

Ключевым фактором оказалась длина амфифильных соединений. Показано, что цепочки из десяти атомов углерода стабилизируют пузырьки при 70 градусах Цельсия. При этом высокая соленость и щелочные условия способствуют спонтанной сборке молекул в пузырьки.


Как писал Дарвин, организмы могли возникнуть в небольшом пруду, содержащем все необходимые вещества. В настоящее время такой процесс невозможен, поскольку все сложные органические вещества мгновенно поглощаются уже существующими живыми существами.
Lenta.ru
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